Chefe dos bombeiros de Palmela com diagnóstico de Covid-19 morre no hospital

Francisco Jones, um chefe do corpo ativo dos bombeiros de Palmela, com mais de 45 anos de dedicação à corporação, morreu esta quinta-feira no Hospital de Setúbal.Octávio Machado, presidente da direção da Associação Humanitária desta corporação, confirmou aoque o chefe Jones teve um diagnóstico positivo de Covid-19 há cerca de 3 semanas. "Ele estava a trabalhar na central de comunicações dos bombeiros quando sofreu um AVC. Foi de urgência para o hospital, e lá fizeram-lhe o diagnóstico de Covid", explicou o responsável dos bombeiros.Doente oncológico, Francisco Jones esteve internado nas últimas três semanas, e faleceu já nesta quinta-feira.Entrou nos bombeiros de Palmela aos 15 anos, e recebeu várias condecorações internas.