Chefe dos bombeiros infetado com coronavírus morre no hospital

João Almeida Fernandes, chefe dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, de 62 anos, que estava infetado com Covid-19, morreu na quarta-feira num hospital.O comandante Paulo Vitorino disse aoque a ideia dos colegas é que o chefe "morreu de um enfarte do miocárdio". "Só a autópsia poderá dizer mais", considerou.O mesmo responsável explicou que o quartel esteve fechado entre 8 e 28 de abril. "Vinte bombeiros, entre os quais o chefe Fernandes, estiveram em confinamento por contacto com pelo menos um caso positivo", acrescentou.A morte de João Almeida Fernandes ocorreu após 15 dias de confinamento num espaço cedido pela Câmara de Lisboa, em Monsanto, e quando o chefe ia fazer um novo teste de despistagem da doença.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24