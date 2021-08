Chega considera que exigência de certificado Covid "viola a Constituição"

O Chega considerou esta terça-feira "injusta e absolutamente inadequada" a eventual exigência de apresentação de certificado de vacinação contra a covid-19 nas empresas e avisou que esta condição para acesso a restaurantes e alojamentos turísticos "viola a Constituição".

Numa nota enviada aos jornalistas, a direção nacional do Chega considera que a eventual "exigência de certificado digital nas empresas" constitui a "imposição de uma inaceitável discriminação no acesso ao posto de trabalho e à normal participação na vida social, cívica e laboral".

No que toca à obrigatoriedade de apresentação do certificado digital ou teste negativo à covid-19 para acesso a hotéis e alojamentos locais ou a restaurantes ao fim de semana, o Chega defende que esta medida "viola a Constituição da República Portuguesa e revela-se notoriamente desproporcional face aos fins que visa atingir".

"De resto, em muito poucos países do mundo se vê medidas com estas características que foram adotadas pelo Governo português", aponta o partido.

Na nota enviada aos jornalistas, o Chega indica que vai "questionar formalmente o Governo, através da Assembleia da República, sobre o que pensa fazer quanto a estas exigências absurdas, ilegais e injustificadas das empresas, sendo certo que é ao Governo que cabe a defesa dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos".

O Diário de Notícias e o Jornal de Notícias escrevem hoje que os patrões reconhecem que não se pode impor a vacinação contra a covid-19 aos funcionários atualmente nas empresas, mas admitem a possibilidade de limitar a admissão de novos postos de trabalho a quem tiver a vacinação completa.

A covid-19 provocou pelo menos 4.439.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 212,4 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.658 pessoas e foram contabilizados 1.022.807 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.