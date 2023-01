Chega propõe orçamento detalhado da Jornada Mundial da Juventude que seja apresentado ao Parlamento

O Chega recomenda ao Governo a elaboração de um orçamento detalhado para a Jornada Mundial da Juventude, prevista para o início de agosto em Lisboa, que seja apresentado ao parlamento até ao final de março.

O partido entregou na Assembleia da República um projeto de resolução (iniciativa sem força de lei), no qual recomenda ao Governo que "seja elaborado um orçamento orientativo para a Jornada Mundial da Juventude 2023, onde estejam refletidos os custos totais por rubrica e onde esteja refletido o valor a gastar por cada entidade envolvida".

O Chega propõe também que este orçamento "seja apresentado à Assembleia da República até ao final do primeiro trimestre" do ano.

Na iniciativa, os deputados do Chega referem que "facilmente se percebe a dimensão deste evento em termos turísticos e económicos" e a "orçamentação necessária a nível logístico", mas advertem que, "independentemente da importância e dimensão da obra ou evento a realizar, não podem existir 'cartas brancas' para gastar".

A Jornada Mundial da Juventude, o maior evento da Igreja Católica, realiza-se pela primeira vez em Portugal de 01 a 06 de agosto, em Lisboa, prevendo a organização a participação de 1,5 milhões de pessoas, nesta 15ª edição.

As principais cerimónias da jornada, que contará com a presença do Papa Francisco, decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Esta iniciativa tem um custo de pelo menos 155 milhões de euros, segundo as estimativas mais recentes da Igreja Católica, do Governo e dos municípios de Lisboa e Loures.

Os custos da Jornada Mundial da Juventude têm estado em destaque depois de ser conhecido que a construção do altar-palco do espaço do Parque Tejo (com nove metros de altura e capacidade para 2.000 pessoas), a cargo do município da capital, foi adjudicada à Mota-Engil por 4,24 milhões de euros (mais IVA), somando-se a esse valor 1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura.