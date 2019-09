Chegada de novos passes leva à diminuição da circulação de carros

A chegada em abril do passe Navegante Metropolitano, com um custo mensal de 40 euros na área da Grande Lisboa, teve como consequência menos tráfego nas zonas abrangidas.As quedas na circulação automóvel foram na ordem dos 2% na ponte 25 de Abril, no Eixo Norte-Sul e no troço da A5 entre Monsanto e Cruz das Oliveiras.Mais expressiva foi a redução na Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL) com 10%, de acordo com os dados do tráfego médio diário mensal referente ao segundo trimestre, por comparação com igual período de 2018.Na ponte 25 de Abril ,em junho, houve menos seis mil carros por dia, comparativamente com igual período do ano passado – 143 mil veículos este ano contra os 149 mil do ano passado.Pelo contrário, na ponte Vasco da Gama, que liga Alcochete a Lisboa, a redução do preço dos passes não teve reflexo no tráfego. Nos últimos três meses houve mesmo um ganho médio diário de 3515 carros.No Eixo Norte-Sul, em Lisboa, registou-se uma redução no tráfego em abril e junho, enquanto que em maio houve uma subida. Na comparação entre abril de 2018 e abril deste ano a evolução foi de 77 mil para 75 mil carros diários. E em junho de 80 mil para 78 mil.Na CRIL, houve também uma redução: em junho deste ano circularam 70 mil carros, contra os 79 mil do ano passado, em igual período.