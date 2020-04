Chegam 24 milhões de máscaras a Portugal até final de abril e 1,8 milhões em maio

O secretário de estado da Saúde anunciou esta sexta-feira que vão chegar a Portugal 24 milhões de máscaras cirúrgicas durante deste mês, além da produção de 100 empresas portuguesas dispostas a produzir material necessário ao combate à pandemia de covid-19.

"Está prevista a chegada faseada de 24 milhões de máscaras cirúrgicas até final de abril e de 1,8 milhões de máscaras PPF2 até ao final de maio", disse António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal, em que lembrou as 246 mortes e os quase 10 mil infetados com o novo coronavírus registados no balanço feito hoje pela direção-geral da Saúde.

O secretário de Estado adiantou que neste momento a aquisição de equipamento de proteção individual faz-se através do mercado externo, mas o país começa já a contar também com produção interna.