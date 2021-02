Chegam na próxima semana cem mil vacinas contra a Covid para idosos e doentes

Na próxima semana, haverá um reforço de cem mil vacinas para administrar aos idosos com mais de 80 anos e às pessoas com mais de 50 anos e doenças associadas, garantiu ontem o primeiro ministro. Até o início de abril, António Costa quer ver vacinados 1,4 milhões de portugueses. Os últimos dados contabilizam meio milhão de vacinados, pelo que nos próximos 46 dias serão vacinados mais 900 mil pessoas.









O primeiro ministro destacou que terminou “a grande campanha de vacinação dos utentes e trabalhadores de lares”, ficando de fora as instituições onde existiam surtos e onde a vacinação decorrerá mais tarde. Aos mais velhos, António Costa apelou a que aguardem o contacto das autoridades de saúde e não se dirijam aos postos de vacinação. “Serão contactadas primeiro por SMS, se não tiverem SMS, por via telefónica, se não tiverem telefone por via postal. Não vale a pena correr aos centros de saúde, cada um será avisado de qual é o seu dia, hora e local. Devemos aguardar serenamente”, disse, acrescentando não saber a data em que será vacinado. Mas quando for chamada lá estará “para dar o ombro à vacina”.

Acompanhado do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o primeiro ministro esteve na Unidade de Saúde Familiar do Areeiro, em Lisboa, onde estão a ser vacinados bombeiros. Também, em Lisboa, no quartel Conde de Lippe, estão a ser vacinados efetivos das forças de segurança.