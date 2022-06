António Gonçalves, de 88 anos, ficou incrédulo quando, na quinta-feira de manhã, entrou no quarto e deu de caras com “uma desconhecida” deitada na cama. O idoso esperava pela mulher, que tinha tido alta do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde esteve internada depois de sofrer um AVC. Mas à casa da família, em Teixeira, Arganil, chegou “uma estranha”, na ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.









Ver comentários