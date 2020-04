"Cheguei à porta e estava com lágrimas nos olhos": Centro de dia do IPO do Porto ajuda utentes ao domicílio

O Centro de Dia do IPO do Porto fechou portas devido ao novo coronavírus, mas a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) continua a ajudar os utentes levando-lhes a medicação e as refeições a casa. Todos os dias, pelas 11h45, as carrinhas que transportam os bens saem para a rua e percorrem cerca de 40 habitações no Grande Porto.

"Estávamos com eles todos os dias, sabemos que precisam de nós e não podíamos deixar de os acompanhar nesta altura tão complicada. Trazemos as refeições, os medicamentos e algumas atividades para conseguirem passar da melhor forma o tempo", explicou ao CM Maria João, funcionária da Liga.

Para muitos dos utentes, o Centro de Dia era a maneira de se sentirem acompanhados e por algumas horas esquecerem a doença. "Eu estou sozinho em casa. Se não fosse isto os meus dias iam ser ainda mais complicados. Trazem a sopa, o prato principal, a fruta. É uma ajuda muito importante", disse emocionado António Serra, que vive na zona de Vila Nova de Gaia.

Com o passar dos dias, o isolamento começa a ser cada vez mais complicado. "Cheguei à porta e já estava ela com as lágrimas nos olhos. É uma situação complicada" contou Maria depois de ter deixado mais uma refeição a uma utente que tem dificuldades em se movimentar. "Apesar de termos equipas de psicólogos para ajudar os utentes, como andamos no terreno também tentamos ajudar. É normal que depois de um dia fechados em casa, em muitos casos sozinhos, que queiram falar. Aproveitamos sempre para alertar para o perigo deste vírus", concluiu Luís Monteiro, funcionário da Liga.

A LPCC está disponível a ajudar todos os doentes oncológicos que precisem de apoio. "Temos disponível uma linha telefónica gratuita, que funciona de segunda a sexta-feira , para todos os doentes oncológicos que precisem da nossa ajuda. Para os doentes oncológicos o tempo é visto sempre como escasso, e por isso sabemos como é importante este acompanhamento diário a vários níveis ", concluiu Pedro Dias, diretor da LPCC do Norte.



"Sem este apoio o isolamento ia ser muito complicado"

Muitos dos doentes oncológico, utentes do Centro do Dia do IPO, estão em isolamento nas suas casa sozinhos e com poucas possibilidade. "Sem este apoio, o isolamento ia ser muito complicado. Complicado tanto na alimentação, como nos medicamentos. O dinheiro não dá para tudo", disse Manuel Gonçalves.

SAIBA MAIS

1200 chamadas por dia

A linha especial criada pela LPCC do Norte, a 23 de março, recebe diariamente cerca de 1200 chamadas. A linha (800 919 232) serve para esclarecer dúvidas, consultas de psico-oncologia ou apoio social.

Grupo de risco para o vírus

Os doentes com cancro possuem um sistema imunológico mais frágil e as suas defesas perante infeções e vírus estão mais debilitadas, estando mais suscetíveis à Covid-19.