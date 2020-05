Chineses doam 8000 máscaras ao município de Loulé

Oito mil máscaras descartáveis (tipo cirúrgicas) foram doadas pela Associação União Geral Popular da China em Portugal ao município de Loulé.Segundo revelou este sábado a autarquia louletana, essas máscaras constituem um material que "contribuirá para o processo de retoma dos funcionários desta entidade camarária que prevê reduzir, aos poucos e segundo as regras estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de funcionários em regime de teletrabalho, já no início do mês de junho, quando forem criadas as condições de segurança necessárias".Este sábado, de acordo com os dados divulgados pela DGS, foram registados mais três casos de Covid-19 no Algarve, num total acumulado de 361, com 15 mortes.

