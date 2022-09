Chumbada audição do ministro da Saúde sobre fecho de maternidades e urgências

Um requerimento do Bloco de Esquerda para audição do ministro da Saúde sobre o encerramento de maternidades e urgências foi esta quarta-feira chumbado na comissão parlamentar de Saúde com o voto contra do PS, disse à agência Lusa fonte do BE.

De acordo com a mesma fonte, os restantes partidos votaram a favor da audição, à exceção do Chega, que "não se encontrava na sala".

O BE pretendia ouvir no parlamento o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, sobre o encerramento de maternidades e urgências de obstetrícia/ginecologia no Serviço Nacional de Saúde.

Um requerimento do PAN para audição do ministro da Saúde e da direção da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde sobre o processo de criação da carreira de técnico auxiliar de saúde não chegou a ser discutido na reunião de hoje da comissão de Saúde, por questões de agenda, segundo fonte do partido contactada pela Lusa.