Chumbos no ensino secundário caem a pique durante a pandemia

Ingressos no ensino superior após três anos de pandemia

Os chumbos no ensino secundário registaram uma redução muito acentuada durante a pandemia de Covid-19, nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021. A percentagem de alunos que reprova e não conclui o secundário em três anos caiu cerca de um terço (de 37% para 24%) entre 2018/2019 e 2020/2021.Já a percentagem de alunos que conseguiu concluir o secundário no tempo esperado de três anos aumentou no mesmo período de 62% para 76%.No primeiro ano letivo em pandemia (2019/2020), a percentagem de alunos sem chumbos subiu de 62% para 69%, e em 2020/21 cresceu de 69% para 76%. Trata-se de um nível de crescimento nunca verificado nos anos anteriores, em que as variações não ultrapassavam os três pontos percentuais.Os diretores admitem que as alterações às regras devido à pandemia, nomeadamente o fim dos exames para conclusão do secundário desde 2019/2020, foram determinantes."A mudança de regras para a conclusão do secundário, com os exames a serem obrigatórios apenas para acesso ao ensino superior, pode ter contribuído para a redução dos níveis negativos", afirmou aoFilinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, frisando que "o plano de recuperação das aprendizagens" e o "esforço e entrega dos professores merece também ser realçado".Segundo o Ministério da Educação - que no comunicado não faz alusão à alteração das regras na pandemia -, os 76% de alunos sem chumbos nos cursos científico-humanísticos é um recorde. Os alunos com ação social continuam a registar piores resultados, mas os do escalão A foram os que mais subiram em 2020/21 (9 pontos percentuais).O ME destaca ainda a melhoria nos cursos profissionais, com a percentagem sem chumbos a atingir os 70%. As regiões Norte e Centro registam os melhores resultados.A Provedora de Justiça Maria Lúcia Amaral recebeu mais de uma centena de queixas de professores sobre o novo regime de mobilidade por doença e questionou o ME sobre o tema. A Provedora diz que o regime é insuficiente e gera tratamento diferenciado.Mário Nogueira (Fenprof) afirmou que se os professores pudessem votar o Orçamento do Estado este seria "claramente chumbado". O dirigente apelou aos partidos para apresentarem propostas e perspetivou uma forte adesão à greve de dia 2.