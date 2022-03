A chuva registada em fevereiro, em particular no Litoral Norte e Centro, entre os dias 14 e 17, permitiu segurar os níveis de armazenamento da maior parte das barragens, embora os valores de precipitação alcançados sejam inferiores ao habitual para esta época do ano.A Agência Portuguesa do Ambiente divulgou, esta terça-feira, uma subida em sete bacias hidrográficas (Lima, Ave, Douro, Mondego, Tejo, Sado e Barlavento Algarvio) e uma descida em cinco (Cávado, Oeste, Mira, Guadiana e Arade).