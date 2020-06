Chuva afastou turistas das praias alentejanas este feriado

Milhares de portugueses aproveitaram os feriados para viajar até ao litoral alentejano, onde usufruem da tranquilidade da região para passar alguns dias de férias.

Esta quinta-feira, a falta de sol e alguma chuva, afastou os banhistas das praias.

Em Porto Covo, onde a época balnear começa apenas dia 27 de junho, foram centenas aqueles que aproveitaram o dia para passear na região ou colocar a conversa em dia numa das muitas esplanadas.

Miguel Silva, que veio de Lisboa com a família, explicou ao CM que "viemos aqui passar cinco dias, o tempo hoje não está bom para a praia, mas aproveitamos o tempo para passear pela região em família".

"Gosto de vir para Porto Covo, pela tranquilidade que aqui encontro e para fugir da confusão de Lisboa. Esta é uma região muito bonita e onde há muito espaço para podermos estar longe uns dos outros" explica Isabel Mendes que veio passar dois dias em casa de familiares.

Francisco Santos, que tem casa em Porto Covo há mais de 20 anos, afirma que "nos últimos dias está mais gente em Porto Covo, espero que todos cumpram o distanciamento e que não tragam o vírus para cá, porque até ao momento ainda não tivemos aqui qualquer caso".

"A minha maior preocupação é os meses de julho de agosto, onde vamos ter aqui milhares de pessoas e se não tivermos todos, muito cuidado, podemos vir a ter aqui problemas muito graves" alertou Francisco Santos.

Nas esplanadas, os utentes devem respeitar o distanciamento social e utilizar sempre máscara quando entram nos cafés e restaurantes.

Nas praias devem assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e um afastamento de três metros entre chapéus-de-sol, toldos ou colmos.

Além do "distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização da praia e no banho no mar", os banhistas devem cumprir também as medidas de etiqueta respiratória e proceder à limpeza frequente das mãos, bem como "evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada ou plena".

Recorde-se que no litoral alentejano há esta quinta-feira, 57 casos de Covid-19, 14 ativos e 33 recuperados.