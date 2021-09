A vindima no Dão está atrasada e a culpa é da chuva, dizem os produtores. “Estamos a tentar arranjar as melhores datas para vindimar, pois a chuva atrasou todo o processo. Ainda assim, as uvas que têm chegado à adega dão-nos boas perspetivas e estamos confiantes que vamos continuar a produzir excelentes vinhos”, explica o enólogo Pedro Nuno Pereira, da Adega de Vila Nova de Tazem.