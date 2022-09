A chuva de setembro foi intensa, mas pouco duradoura, e não teve efeitos no armazenamento de água nas albufeiras portuguesas. De 12 para 19 de setembro houve aumento do volume em quatro bacias hidrográficas e diminuição em 10. Das 58 albufeiras monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, em 21 houve subida do volume armazenado (a maior parte entre 1 e 3%), verificou-se descida em oito e não houve alteração em 29.No grupo das grandes albufeiras, as de Alto Lindoso (Arcos de Valdevez) e Alto Rabagão (Montalegre) são as que mais preocupam, com 19 e 20% de volume armazenado, respetivamente. A de Baixo Sabor (Torre de Moncorvo) é, de entre as maiores, a que tem maior percentagem de água (89%), seguindo-se Aguieira, em Mortágua (70%), e Castelo de Bode (Tomar) e Alqueva (Moura), ambas com 65%.