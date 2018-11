Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva de três horas causa inundações no País

Lisboa foi distrito mais afetado. Previsão para hoje aponta uma melhoria do estado do tempo.

Por João Saramago | 01:30

A Autoridade Nacional da Proteção Civil registou, até às 20h00 desta quinta-feira, 255 ocorrências em todo o País devido ao mau tempo, sendo que o distrito de Lisboa foi o mais afetado. Os efeitos do mau tempo também se fizeram sentir em Aveiro, 23 ocorrências, e Setúbal, com 20.



As ações dos bombeiros "envolveram 789 operacionais e 305 viaturas, sendo que no distrito de Lisboa houve registo de 106 ocorrências; destas, cerca de metade aconteceram só na capital", informou Rui Laranjeira, da ANPC.



Segundo os Sapadores Bombeiros de Lisboa, entre as 14h00 e as 17h00, ocorreram 43 inundações, sendo que 31 foram na via pública e 12 em espaços privados, avançou o chefe José Rocha, do Regimento de Sapadores.



"As situações piores registaram-se nos túneis da avenida de Berlim e no do Campo Pequeno", adiantou. Este responsável acrescentou que "a situação esteve também complicada na Praça de Espanha e no cruzamento da avenida dos Estados Unidos com a Gago Coutinho".



Na Segunda Circular o mau tempo provocou longas filas de trânsito.



Para hoje as previsões meteorológicas apontam para uma ligeira melhoria do estado do tempo. No Centro e Sul o céu estará muito nublado tornando-se pouco nublado ao final da tarde.



No Litoral Norte, há ainda a possibilidade de aguaceiros fracos durante a manhã. No Interior o frio será mais intenso, na serra da Estrela são esperados três graus negativos.