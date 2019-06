Chuva de verão afasta portugueses da praia

É o retrato de um verão que se estreia tímido - com temperaturas que adiam os primeiros banhos do ano para o final da semana -, chuvoso e encoberto pelas nuvens. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antevê um início de semana marcado por períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, em especial nas regiões Norte e Centro. E o vento não dá tréguas - para esta segunda-feira estão previstas rajadas até 25 km/h.De acordo com a previsão do IPMA, em Lisboa os termómetros deverão atingir os 22 graus de máxima. Durante o dia de hoje o céu revelar-se-á geralmente muito nublado.A previsão de uma pequena descida da temperatura mínima (até 15 graus) deverá traduzir-se numa noite mais fria - o arrefecimento noturno estende-se a todo o litoral Centro.No Porto, a temperatura oscila entre os 15 e os 20 graus. Na região Sul, uma pequena subida da temperatura mínima traça o primeiro esboço de uma verdadeira noite de verão.Em Faro, os termómetros variam entre os 19 e os 25 graus. Na costa Sul, as ondas formam-se inferiores a 1 metros. A temperatura do mar varia entre os 17 e os 18 graus.Beja e Évora aproximam-se hoje dos 30 graus. A partir de amanhã as temperaturas sobem em todo o País. Os aguaceiros deverão limitar-se a Braga e Vila Real, na terça-feira.O meteorologista Costa Alves antecipa um quadro climático em que se verificam "temperaturas abaixo dos valores normais, mas que não são prejudiciais para a saúde". Ao, afirmou que "a probabilidade de ter um verão com chuva significativa é muito baixa".As previsões afastam a possibilidade de calor extremo no mês de julho. O IPMA estima, de acordo com a "Previsão Multi-Modelo", uma "anomalia positiva na temperatura média mensal na ordem de meio grau, na região Norte e no Interior da Região Centro". No resto do continente, as máximas deverão fixar-se no valor médio previsto para esta época do ano: Lisboa chega, no próximo mês, aos 28 graus, Faro aos 29 e o Porto aos 25.anos é o período de tempo em que se estima que varie o ciclo de tendência para a ocorrência de verões húmidos devido à fraca intensidade da depressão térmica que ocorre no interior da Península Ibérica, explicou ao CM o meteorologista Costa Alves.Um junho seco levou à redução do volume de armazenamento nas barragens. No rio Sado baixou de 49 para 46%, no Tejo de 75 para 73% no Douro de 69 para 67%.