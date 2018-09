Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e trovoada deixam seis distritos do continente sob aviso amarelo

Alerta está em vigor entre as 12h00 e as 21h00 deste domingo.

10:00

Seis distritos do continente estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada e aguaceiros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Coimbra vão estar sob aviso amarelo devido à precisão de aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.



O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 deste domingo.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".