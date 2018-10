Chuva e trovoada previstas em todo o país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas máximas entre os 27 e os 17 graus.

08:07

Está prevista chuva e trovoada, com especial relevo durante a tarde, para todo o país à exceção dos Açores e das cidades do Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Bragança.



"Períodos de céu muito nublado. Aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial durante a tarde. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 60 km/h até ao fim da manhã. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais", descreve o site do IPMA.



As temperaturas vão oscilar entre os 27 graus, no Porto, e os 17, na Guarda. Nos Açores e Madeira as temperaturas máximas vão estar entre os 21 e os 23 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para este domingo, a continuação das condições atmosféricas deste sábado.