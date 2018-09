Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e trovoada previstas no interior do país com temperaturas entre os 24 e 36 graus

Évora e Santarém vão ser as cidades mais quentes desta sexta-feira.

07:37

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral até final da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.



Durante a tarde, está previsto um aumento gradual de nebulosidade, sendo em especial por nuvens altas nas regiões do litoral.



A previsão aponta também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões do interior, em especial do Centro e Sul, durante a tarde e vento fraco, soprando temporariamente moderado do quadrante norte no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas.



Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral oeste e pequena subida da temperatura máxima no litoral.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Braga) e os 21 (em, Portalegre) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 36 (em Évora e Santarém).