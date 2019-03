Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e vento ameaçam desfiles de Carnaval em vários distritos

Proteção Civil alerta para períodos de chuva por vezes forte e persistente nas regiões do Norte e Centro.

Por João Saramago | 01:30

As previsões meteorológicas apontam para mau tempo à passagem dos corsos do Carnaval, na tarde de hoje, com a possibilidade de chuva forte e rajadas de vento, condições que levam a que 10 distritos estejam sob aviso amarelo: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Lisboa.



A Proteção Civil alerta para períodos de chuva por vezes forte e persistente nas regiões do Norte e Centro, passando a aguaceiros, desde o início da tarde de hoje até ao final da manhã de amanhã. Há condições favoráveis para a ocorrência de granizo e de trovoada.



Está ainda prevista queda de neve acima dos 1200 metros de altitude, a partir de amanhã e até o início da tarde de quinta.



Na serra do Gerês, a presença de neve pode ocorrer aos mil metros de altitude. Também o vento surge como ameaça ao Carnaval, com rajadas na ordem dos 80 quilómetros por hora a norte do cabo Mondego, enquanto nas terras altas estão previstas rajadas de 100 quilómetros por hora.



É recomendado especial cuidado junto ao mar, pois as ondas podem atingir uma altura de quatro a cinco metros.