Chuva e vento deixam país em alerta amarelo a partir desta segunda-feira

Mau tempo vai fazer-se sentir de norte a sul do Continente, com alerta para 15 distritos.

08:45

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu na manhã desta segunda-feira avisos amarelos para grande parte dos distritos de Portugal Continental, alertando para períodos de chuva muito intensa e ventos fortes que deverão ser sentidos a partir das 21h00, prolongando-se pela madrugada.Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra o aviso para períodos de chuva intensa vigora a partir das 21h00 de terça-feira e dura até à 1h00. No mesmo período, são esperadas rajadas de vento até 75 km/h.No distritos de Viseu, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, o aviso para períodos de chuva intensa vigora a partir das 00h00 de terça-feira e dura até às 4h00. Em Setúbal, Lisboa e Leiria, à chuva juntam-se rajadas de vento até 75 km/h no mesmo período.

Em Castelo Branco, Évora, Portalegre, Beja, o mesmo alerta vai das 2h00 às 6h00.

Em Faro, o vento chega pela 1h00 e fica até às 18h00 de terça-feira, com rajadas que podem chegar aos 75 km/h. Durante a madrugada, estão previstos aguaceiros fortes.

O IPMA avisa também para a agitação marítima com vagas de 4 a 5 metros que se vão sentir nos distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal a partir da próxima madrugada, prolongando-se por várias horas.