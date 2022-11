A chuva intensa que se fez sentir esta terça-feira provocou estragos em várias zonas do País, com a Proteção Civil a registar, entre as 00h00 e as 15h00, 182 ocorrências. Em Alcântara, Lisboa, um “tornado de fraca intensidade”, conforme apontou o IPMA, causou danos no telhado do Banco Alimentar Contra a Fome, na Avenida de Ceuta, com parte da cobertura a ser projetada para a linha férrea.









Ver comentários