Chuva e vento forte deixam onze distritos sob aviso amarelo

"A precipitação pode ser por vezes forte até ao final da manhã", disse a meteorologista Joana Sanches do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por Lusa | 07:41

Onze distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, vento e agitação marítima forte por causa da passagem de um sistema frontal, segundo a meteorologista Joana Sanches.



"Temos a passagem de um sistema frontal. Vamos ter aguaceiros, sendo que hoje de manhã já está a ocorrer precipitação no Minho e Douro litoral e em outros locais do litoral. A precipitação pode ser por vezes forte até ao final da manhã", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Por causa da precipitação, adiantou Joana Sanches, foi emitido pelo IPMA aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu até às 10h00 de hoje.



"Também o vento pode soprar por vezes forte com rajadas até 70 quilómetros por hora no litoral até meio da tarde. Nesse sentido, foi emitido aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto até às 19h00", indicou.



No que diz respeito à agitação marítima, Joana Sanches adiantou que foi também emitido aviso para todos os distritos da costa ocidental entre as 13h00 e as 16h00 de hoje e até às 19h00 de terça-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.



O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Quanto às temperaturas, estas não vão além dos 22 graus, sendo Santarém a cidade mais quente. Na Guarda vão registar-se temperaturas de 11 graus e Bragança e Viseu contarão com 14 graus. No resto do país as temperaturas vão situar-se entre os 16 e os 21 graus.