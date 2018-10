Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e vento forte nas regiões Centro e Sul para esta sexta-feira

Na zona Norte, mais concretamente na cidade do Porto, a previsão é de céu pouco nublado ou limpo.

08:06

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira chuva e vento forte para as regiões Centro e Sul de Portugal Continental.



Há ainda possibilidade de trovoada.



