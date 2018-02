Chuva e vento forte regressam a partir de segunda-feira ao Continente

Segundo as previsões do instituto , "esta situação meteorológica caracteriza-se pela ocorrência de precipitação contínua com início no dia 26 (segunda-feira) na região Sul, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e que pode ser especialmente forte no dia 28 (quarta-feira)".Poderá ocorrer queda de neve nos dia 27 e 28, inicialmente nos pontos mais altos da serra da Estrela, podendo atingir temporariamente a cota de 800 metros nas regiões Norte e Centro. Nos próximos dias, o vento irá soprar por vezes forte nas terras altas, no entanto, a partir do dia 28, o aumento da intensidade do vento será mais generalizado.As rajadas, que virão sobretudo do quadrante sul poderão atingir 85 km/h nas terras altas e 75 km/h no litoral. "A agitação marítima não irá aumentar significativamente na primeira parte da semana mas a direção das ondas passará a ser de sudoeste. Espera-se um aumento da altura significativa das ondas a partir do dia 28".