Chuva forte e trovoada previstas para este domingo

Centro e sul do país serão os mais afetados pelo mau tempo.

Chuva forte e trovoada. Estas são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o centro e sul do país até ao final da manhã deste domingo.



Já no norte do país o céu vai estar muito nublado com períodos de chuva fraca e vento.



Apenas quatro distritos de Portugal continental - Vila Real, Viseu, Bragança e Braga - não estão sob aviso metereológico. Os restantes estão sob avisos amarelo e laranja devido à agitação marítima vento e chuva.



No arquipélago dos Açores não há alertas e no arquipélago da Madeira só as regiões montanhosas estão sem avisos estando o restante arquipélago sob aviso amarelo e laranja devido à agitação marítima.



Quanto às temperaturas, há uma "pequena descida da temperatura máxima" na região norte, centro e sul do país e uma "pequena descida da temperatura mínima no Algarve".