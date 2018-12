Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva fraca e céu nublado em todo o País para esta quarta-feira

Nevoeiro intenso dificultou a circulação automóvel durante a manhã.

07:40

O IPMA prevê para esta quarta-feira chuva fraca e céu nublado para todo o País, com destaque para o intenso nevoeiro matinal que se faz sentir e que dificultou a circulação automóvel durante a manhã.



Em Lisboa, capital portuguesa, está previsto céu geralmente pouco nublado e vento fraco, enquanto que no Porto há possibilidade de chuva fraca a partir do final da tarde.



Nos Açores, períodos de céu muito nublado com boas abertas, ao passo que na Madeira o céu está gerlamente pouco nublado.



Quanto às temperaturas, os números mínimos vão atingir os 3 graus em Bragança e as temperaturas máximas chegam aos 23 graus em Faro.