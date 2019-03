Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva esta segunda-feira com descida das temperaturas máximas

IPMA alerta ainda para vento forte nas terras altas até ao início da manhã.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira apontam para o regresso da chuva em praticamente todo o País, com descida das temperaturas máximas.



De acordo com os dados fornecidos pelo IPMA, a capital portuguesa, Lisboa, conta aguaceiros e as temperaturas variam entre 13 e 18 graus, enquanto que no Porto espera-se que não chova, com os termómetros a rondarem os 10 graus de mínima e 15 de máxima.



O distrito mais frio esta segunda-feira é Bragança, com 5 graus de mínima e 12 de máxima.



O IPMA alerta ainda para vento forte nas terras altas até ao início da manhã.