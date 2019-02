Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva, frio e descida das temperaturas é a previsão para este domingo

Temperaturas vão variar entre os 9 e os 17 graus em Lisboa e entre os 9 e os 16 graus no Porto.

07:49

O frio está de volta e traz chuva a partir do início da tarde. O céu vai estar nublado em praticamente todo o País, com a chuva a surgir em todo o litoral.



Segundo as previsões do IPMA, as temperaturas vão variar entre os 9 e os 17 graus na capital portuguesa, em Lisboa, ao passo que no Porto o céu vai estar também ele cinzento e os termómetros variam entre os 9 e os 16 graus.



Os distritos mais frios este domingo são Bragança e Guarda.



Faro vai ser o distrito mais quente, com a temperatura máxima a atingir os 18 graus.