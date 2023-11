Chuva intensa causa danos em bloco de apartamentos em Lamego

Na urbanização Paraíso localizada no centro da cidade de Lamego existe um bloco de apartamentos que está sofrer vários danos devido a infiltrações causadas pela chuvas intensas que se tem feito sentir nos últimos meses e por obras inacabadas na cobertura do prédio.

As obras que deveriam ter sido feitas no início do verão começaram no final de agosto e por isso não existiu tempo suficiente para o material secar corretamente.

Esta situação já levou no mês de setembro a que 3 famílias tivessem que abandonar as suas casas, durante pelo menos uma semana.

André Sousa é um dos moradores que tem sofrido mais danos e já teve que abandonar duas vezes a sua própria casa. Há cerca de 15 dias que tem vivido em casa de terceiros. " A casa está completamente inabitável. Só na casa de banho é que não chove. Cheguei a ter que dormir vários dias no meu carro" contou o próprio ao CM.

Placas do teto a cair aos pedaços, água no chão, nas paredes e nos moveis é assim que se encontram as casas de alguns moradores que ainda não fizeram bem as contas, mas que receiam ter milhares de euros em prejuízos.