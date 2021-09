Chuva intensa causa inundações em ruas, empresas e estabelecimentos de Ovar

O mau tempo e as chuvas fortes provocaram, esta tarde de terça-feira, em Ovar, inundações em vários arruamentos e estruturas. Há registo de casas, superfícies comerciais e empresas inundadas pela água.Os bombeiros de Ovar foram chamados para as zonas mais afetadas pelo temporal: avenida 16 de Maio e Rua José Macedo Fragateiro.Na zona industrial, a Avenida do Brasil, Rua Conselheiro Arala Chaves e a Rua Júlio Dinis são os pontos mais preocupantes.Parte da rede viária vareira está interditada por causa das inundações provocadas pelas chuva.Não há, para já, registo de feridos.