Chuva intensa, relâmpagos e desalojados: As imagens do mau tempo na Madeira

O mau tempo, nomeadamente, a chuva intensa e as fortes rajadas de vento que se faz sentir na Madeira provocaram várias inundações em garangens, cafés e várias casas.Relatos da população dão conta de vários relâmpagos e desabamentos de terras que deixaram pessoas desalojadas.A ilha da Madeira foi afetada por um apagão geral, incluindo a cidade do Funchal, devido à tempestade que assola o arquipélago desde o início do dia, e uma parte do território permanece ainda sem energia.

O Governo Regional indicou, na sua conta oficial no Facebook, que o apagão ocorreu na sequência de uma descarga elétrica que afetou o sistema da Central Térmica da Vitória, localizada na capital madeirense.

"Na sequência de uma descarga elétrica sobre a linha de transporte de 60 KV, entre a Calheta [zona oeste da ilha] e o Funchal, que provocou diversos danos, o sistema na Central Térmica da Vitória foi abaixo", refere, sublinhando que os técnicos da Empresa Eletricidade da Madeira estão a "tentar reparar os danos e a arrancar todo o sistema".