Chuva inunda ruas de Espinho

O primeiro dia do ano de 2023 fica marcado pela intempérie e pelas consequências do mau tempo. Espinho, o concelho mais a norte de Aveiro é um dos exemplos dos efeitos da forte precipitação.Ruas inundadas pelas águas pluviais, carros com um dificuldades em percorrer o centro da cidade. As ruas em torno do mercado de Espinho são apenas um exemplo. O nível da água cobre os passeios e há casos de casa e estabelecimentos inundados. Quem percorre o centro, é este o cenário que encontra... ruas inundadas, passeios intransitáveis que a passagem das viaturas ainda agrava.Aveiro é uma dos cinco distritos que às três da madrugada entrou no estado de aviso vermelho do IPMA. Em Silvalde, uma das freguesias da periferia, o desabamento de pedras, junto ao complexo de Ténis de Espinho provocou o corte de trânsito na rua do Porto como medida de segurança.