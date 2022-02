Chuva no Algarve durante três dias insuficiente para travar seca

A região do Barlavento algarvio, uma das mais afetadas pela seca extrema, registou nos últimos três dias a ocorrência de chuva. A estação de Foia (Monchique) registou na quinta-feira 17,5 litros por metro quadrado, na sexta 3,4 litros, e este sábado meio litro. Valores que são, contudo, insuficientes para repor a quantidade habitual de água no solo.Há também a indicação de chuva em alguns pontos do Alentejo, nos últimos três dias, como em Viana do Alentejo, embora com valores inferiores aos observados no Algarve. Para hoje há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, embora fracos e dispersos, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Também na terça-feira de Carnaval há a previsão de "períodos de chuva fraca nas regiões Norte e Centro a partir do início da manhã". Na Torre, serra da Estrela, há a indicação de temperaturas negativas, mas sem neve.