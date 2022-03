Apesar de ter causado inundações em algumas cidades do Algarve, a chuva que caiu no último fim de semana teve um impacto pouco significativo nas barragens da região. A variação percentual foi quase nula na maioria das albufeiras. A nível nacional registou-se um aumento do volume de armazenamento em sete bacias hidrográficas e uma diminuição em seis.