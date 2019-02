Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva só chega no domingo. Sol e temperaturas acima dos 20 graus é a previsão para este sábado

Vai sentir-se um acentuado arrefecimento noturno, a partir do final da tarde, com formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro.

O frio só chega ao final da tarde deste sábado, o IPMA avança que se espera um acentuado arrefecimento noturno com formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro. Mas o sol vai aquecer este início de fim-de-semana que se prevê com temperaturas a rondar os 20 graus em praticamente todo o território.



As temperaturas máximas vão chegar até aos 23 graus em Santarém e vão estar acima dos 20 graus em praticamente todo o país.



Beja, Sines, Évora, Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo vão superar os 20 graus de máxima.



Em Lisboa, o IPMA prevê céu nublado, com os termómetros a variarem entre os 9 e os 19 graus, enquanto que no Porto as temperaturas variam entre os 10 graus de mínima e 21 de máxima.



O distrito mais frio este sábado é a Guarda, temperaturas variam entre os 4 e os 14 graus.