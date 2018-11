Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva, trovoada e queda de granizo para esta quarta-feira

Temperaturas vão descer em Lisboa e no Porto.

07:31

O IPMA prevê para esta quarta-feira chuva, em especial no litoral Norte e Centro do país, com possibilidade de trovoada e queda de granizo.



Nas terras altas do Norte e Centro prevê-se queda de neve "acima de 1200/1400 metros na região Centro e acima de 1000/1200 metros na região Norte" e vento "por vezes forte".



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera no Porto e em Lisboa as temperaturas vão também descer estando as máximas na ordem dos 14 e 15 graus respetivamente e as mínimas nos 10 graus.



Há ainda a possibilidade de "formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais".



As temperaturas vão estar entre os 18 graus em Sagres e 7 na Guarda.