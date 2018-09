Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuvas torrenciais deixam aldeias inundadas em Bragança

Rios de lama tomaram as ruas de localidades do concelho, durante tempestade.

23:07

As aldeias de Quinta das Carvas e Falide, no concelho de Bragança, foram este sábado assoladas por chuvas torrenciais que deixaram as ruas transformadas em autênticos rios de lama.



O mau tempo que se fez abater sobre o nordeste atingiu também o distrito de Vila Real, com chuvas torrenciais em várias localidades. Imagens publicadas na página de Facebook 'Meteo trás os Montes' mostram a violência da intempérie.



Fernando, proprietário do restaurante Nordeste, em Quinta das Carvas, conta ao CM que a carga de água caiu "por volta das 18h00 deste sábado". "Houve inundações em várias casas e a nossa cave também foi afetada", conta.