Ciberataques aumentam a pique no último ano

Os incidentes registados pelo Centro Nacional de Cibersegurança aumentaram 23% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020 e subiram 124% face a 2019, significando que o confinamento teve "de forma clara efeitos" nos ciberataques.

O boletim do Observatório de Cibersegurança, esta quinta-feira divulgado, avança que no primeiro semestre deste ano foram registados 847 incidentes pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CERT.PT), quando no mesmo período de 2020 se verificaram 689 e, em 2019, ocorreram 378.

O documento precisa que, em 2021, houve um aumento de 23% em relação a 2020 e de 124% em relação a 2019, tendo sido os meses de abril de 2020, com 150 incidentes, e de fevereiro deste ano, com 190, os que registaram valores mais elevados e aqueles que também evidenciam maiores níveis de confinamento social devido à pandemia de covid-19.