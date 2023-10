A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza manifestou apreensão em relação às decisões da Câmara de Lisboa sobre a ciclovia na Avenida de Berna, considerando que a alteração prevista prejudica o crescimento da mobilidade suave.“Reduzir a ciclovia da Avenida de Berna a um quarteirão para ter 70 lugares de estacionamento automóvel representa um gasto de erário público de 62 mil euros e mais um passo no caminho do retrocesso para Lisboa”, criticou a Quercus. A ciclovia vai passar a ser bidirecional, em vez de ter uma via de cada lado.