Cidadãos nacionais ou com residência legal em Portugal vindos do Reino Unido podem ser testados à chegada no Aeroporto

O Governo, em articulação com a Autoridade Nacional da Aviação Civil, já tomou medidas para que seja tido em consideração o curto espaço de tempo que foi dado às companhias aéreas para cumprirem o novo diploma que proibe a entrada de cidadãos do Reino Unido em território português sem um teste negativo à Covid-19 na sequência da deteção de uma nova estirpe de coronavírus naquele país.



Para os casos em que os cidadãos nacionais ou os cidadãos com residência legal em Portugal não tenham um teste negativo à Covid-19, serão encaminhados pelas autoridades competentes para a realização do mesmo no aeroporto, refere o Governo em comunicado.