Cidadãos tinham 95,3 milhões de euros em notas de escudo não prescritas em 2020

Os cidadãos mantinham em sua posse, no final de 2020, 11,4 milhões de notas de escudo não prescritas, no valor de 95,3 milhões de euros, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Estas notas de escudo que continuavam em posse do público podem ainda ser trocadas por euros até ao dia útil anterior à respetiva data de prescrição.

De acordo com o "Relatório da Emissão Monetária de 2020", do montante de 95,3 milhões de euros montante em notas de escudo ainda não prescritas na posse dos cidadãos, 35% correspondia a notas de 5.000 escudos chapa 3, com data de prescrição em 01 de março de 2022.