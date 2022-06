Cidade aeroportuária em Alcochete é decisão acertada, salienta Câmara

O presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, considerou esta quarta-feira acertada a decisão do Governo de escolher o concelho para a construção de uma cidade aeroportuária, lembrando que a autarquia sempre defendeu essa solução.

"Parece acertada esta decisão de se olhar para Alcochete e de se olhar pelo ponto de vista da construção de uma cidade aeroportuária, que é aquilo que este executivo sempre defendeu", disse Fernando Pinto (PS), em declarações à agência Lusa.

O Governo anunciou esta quarta-feira que decidiu acelerar a construção do aeroporto do Montijo como complementar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para responder ao aumento da procura desta infraestrutura, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que aponta para 2035.