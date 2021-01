A o segundo dia de confinamento as ruas das cidades e vilas portuguesas estiveram mais vazias. De manhã ainda houve movimento, nomeadamente junto de superfícies comerciais, mas durante a tarde muitos portugueses cumpriram o dever de recolhimento no domicílio. Este domingo é esperado mais movimento, pois milhares decidiram votar antecipadamente, e amanhã, dia de aulas e de trabalho presencial para muitos, é provável que haja mais deslocações.





Na sexta-feira, primeiro dia do confinamento, 39,5% da população ficou em casa, segundo a consultora PSE. Os dados resultam da monitorização de localização e meios de deslocação, com recurso a uma aplicação móvel, de 3670 indivíduos representativos da população portuguesa com mais de 15 anos, do Grande Porto, Grande Lisboa, Litoral Norte, Litoral Centro e Algarve.