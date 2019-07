Cientista português descobre como melhorar transplante celular contra a diabetes

O cientista português Hugo Figueiredo descobriu, numa experiência com ratos, como melhorar o transplante de estruturas multicelulares do pâncreas para curar doentes com diabetes tipo 1.A investigação, realizada num instituto em Barcelona (Espanha), revela que, eliminando a proteína tirosina fosfatase, o desempenho das estruturas multicelulares do pâncreas transplantadas em ratos diabéticos melhorou e os sintomas reverteram: os níveis de açúcar normalizaram e os de insulina aumentaram.Considera os resultados promissores, visto que o transplante de ‘ilhéus pancreáticos’ tem sido apresentado como "uma terapia com grande potencial, pela sua capacidade curativa".