Cientistas à porta do Ministério do Ambiente contra inação dos governos em relação às alterações climáticas

Cerca de uma dezena de cientistas do movimento português Scientist Rebellion estão desde as 08h40 junto a uma das entradas do Ministério do Ambiente, em Lisboa, contra a inação dos governos em relação às alterações climáticas.

Teresa Santos, bióloga que está no local, contou à Lusa via telefone, que os cientistas estão junto a uma das portas do Ministério da Ambiente para "tentar impedir a entrada" de pessoas e para colar vários artigos científicos nas paredes para "demonstrar a necessidade de serem tomadas medidas "não para amanhã, mas para ontem".

A bióloga explicou que esta ação, que decorre no âmbito da campanha "Parar o Gás" e de outra que está a decorrer hoje em vários países do mundo contra a inação dos governos, "é pacífica" e pretende chamar a atenção para o caos climático.