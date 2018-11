Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cientistas admitem redução do número de doentes com cancro

País deverá registar nos próximos 22 anos uma evolução favorável em termos da saúde.

Por João Saramago | 08:39

Portugal irá registar nos próximos 22 anos uma evolução favorável em termos da saúde.



Haverá menos doentes e, segundo os dados divulgados num estudo publicado na revista científica ‘The Lancet’, pode ocorrer uma redução do número de mortos.



Entre as principais doenças que atingem a população portuguesa é apontada uma redução dos casos de cancro.



Em 2040, Portugal terá uma queda demográfica na ordem dos 8 por cento face ao valor estimado em 2016. Assim, o número de habitantes desce de 10,3 milhões para 9,5 milhões.



Portugal terá menos habitantes mas também uma população mais saudável. Para 2016 foram apontados 1,5 milhões de anos de vida perdidos por doença.



Em 2040 serão 1,2 milhões. Evolução que traduz uma redução de 20%. O estudo admite, no melhor cenário, um milhão de anos de vida perdidos por doença. No pior cenário, será registado um valor idêntico ao de 2016.



Os maiores ganhos serão em termos de doenças coronárias, que passarão de 416 mil anos em 2016 para 314 mil em 2040. Nas doenças oncológicas, desce de 504 mil anos de vida perdidos para 417 mil. Levando em conta o pior cenário a descida será para 499 mil. Na projeção mais favorável serão 350 mil.



Nos óbitos por cancro são apontados 29 mil casos em 2040. Mas o cenário mais favorável indica 25 mil mortes. Serão menos 3 mil face aos 28 mil registados em 2016.