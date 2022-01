Cientistas anunciam sucesso de transplante de rins de porco para corpo humano

Dois rins de um porco geneticamente modificado foram transplantados, com sucesso, para o corpo de um humano que estava em morte cerebral, revela um estudo esta quinta-feira publicado no American Journal of Transplantation.

O transplante de órgãos suínos em humanos promete aumentar o número de órgãos disponíveis para transplante e evitar milhares de mortes nos EUA todos os anos devido à escassez de órgãos, de acordo com a publicação científica.

"Embora o stresse fisiológico no corpo não fosse um ambiente ideal para sustentar a função renal, os rins produziram urina e não foram rejeitados no curto prazo", lê-se no documento hoje divulgado a propósito do trabalho dos cientistas agora publicado.